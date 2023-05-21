Онколог Суна Исакова назвала боли в животе и частые запоры признаками развития рака толстой кишки

Врач-онколог Суна Исакова рассказала, какие симптомы являются поводом обратиться к специалисту, сообщает «Газета.ru».
Медицинский эксперт отметила, что рак толстой кишки сопровождается болями в животе, частыми запорами и кровью в стуле. Однако Исакова отметила, что вышеперечисленные признаки не всегда сигнализируют об онкологическом заболевании, поэтому при появлении этих симптомов необходимо исключить развитие злокачественной опухоли у специалиста.
Суна Исакова также рассказала о факторах риска колоректального рака. К ним относятся ожирение, питание с низким содержанием клетчатки, злоупотребление пищи с высоким содержанием жиров и плохая наследственность.
Ранее колопроктолог Даниил Маркарьян рассказал, что появление крови и обильного количества слизи или любых непривычных выделений при дефекации является поводом обратиться к врачу. Это может быть сигналом развития онкологии в толстой кишке.