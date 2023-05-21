Онколог Суна Исакова назвала боли в животе и частые запоры признаками развития рака толстой кишки

Медицинский эксперт отметила, что рак толстой кишки сопровождается болями в животе, частыми запорами и кровью в стуле. Однако Исакова отметила, что вышеперечисленные признаки не всегда сигнализируют об онкологическом заболевании, поэтому при появлении этих симптомов необходимо исключить развитие злокачественной опухоли у специалиста.