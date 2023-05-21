Уникальная выставка «Нансен в фотографиях» открылась в Музее Арктики и Антарктики в Петербурге

Уникальная выставка «Нансен в фотографиях», посвященная 130-летию экспедиции норвежского ученого Фритьофа Нансена, открылась 19 мая в Музее Арктики и Антарктики в Петербурге. Экспозицию можно будет посетить до 18 июня 2023 года.
Мероприятие, приуроченное к юбилейной дате, подготовило издательство «Паулсен» — единственное в России, специализирующееся на книгах об Арктике и Антарктике. Оно же издало альбом «Нансен в фотографиях», куда вошли редкие кадры и дневниковые записи участников легендарной экспедиции.
Кроме уникальных снимков, запечатлевших не только само путешествие, но и подготовку к нему, посетители выставки смогут увидеть различные документы, а также книги и награды. Напомним, что легендарная экспедиция стартовала 130 лет назад в 1893 году. Тогда Фритьоф Нансен с единомышленниками отправился на судне «Фрам» в плавание, задумав достигнуть Северного полюса и пересечь Арктику.