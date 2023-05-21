Уникальная выставка «Нансен в фотографиях» открылась в Музее Арктики и Антарктики в Петербурге

Кроме уникальных снимков, запечатлевших не только само путешествие, но и подготовку к нему, посетители выставки смогут увидеть различные документы, а также книги и награды. Напомним, что легендарная экспедиция стартовала 130 лет назад в 1893 году. Тогда Фритьоф Нансен с единомышленниками отправился на судне «Фрам» в плавание, задумав достигнуть Северного полюса и пересечь Арктику.