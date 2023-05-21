Британские ученые предрекли мировой экономике ущерб из-за Эль-Ниньо в размере 3 трлн долларов

Ученые из британского Дартмута выяснили, что колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана (Эль-Ниньо) может нанести мировой экономике ущерб в размере около 3 трлн долларов. Об этом пишет издание Science.
По словам исследователей, речь идет об изменении температуры переносимой течением воды и последующим за этим потеплением. Такие последствия Эль-Ниньо уже были известны ранее — они сдерживали экономический рост государств в течение нескольких лет.
Указанные процессы были зафиксированы на планете с 1982 по 1983 и с 1997 по 1998 годы. В первый раз Эль-Ниньо нанес ущерб мировой экономической системе в размере 4,1 трлн долларов, второй период обошелся экономике в 5,7 трлн.