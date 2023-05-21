Британские ученые предрекли мировой экономике ущерб из-за Эль-Ниньо в размере 3 трлн долларов

Указанные процессы были зафиксированы на планете с 1982 по 1983 и с 1997 по 1998 годы. В первый раз Эль-Ниньо нанес ущерб мировой экономической системе в размере 4,1 трлн долларов, второй период обошелся экономике в 5,7 трлн.