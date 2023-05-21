Премьер Италии Джорджи Мелони отменила визит в Казахстан из-за наводнения в Эмилии-Романье

Мелони должна была прибыть в казахстанскую столицу 22 мая. Накануне она объявила, что вынуждена досрочно покинуть саммит «Большой семерки» в Хиросиме и вернуться в Италию из-за чрезвычайной ситуации, связанной с ливнями и наводнениями в Эмилии-Романье.