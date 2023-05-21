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Премьер Италии Джорджи Мелони отменила визит в Казахстан из-за наводнения в Эмилии-Романье

Политика
Премьер Италии Джорджи Мелони отменила визит в Казахстан из-за наводнения в Эмилии-Романье

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони не прилетит в Астану из-за наводнений в регионе Эмилия-Романья. Об этом сообщили в пресс-службе президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.

Мелони должна была прибыть в казахстанскую столицу 22 мая. Накануне она объявила, что вынуждена досрочно покинуть саммит «Большой семерки» в Хиросиме и вернуться в Италию из-за чрезвычайной ситуации, связанной с ливнями и наводнениями в Эмилии-Романье.

По этой же причине рабочий визит премьера в Астану не состоится. Как отметили в пресс-службе, итальянская сторона попросила провести телефонный разговор Мелони с Токаевым.

Наводнение в Эмилии-Романье стало самым сильным за последние 100 лет. Почти 30 рек в Италии вышли из берегов в результате сильных дождей. Как сообщает «Царьград», жертвами стихии стали по меньшей мере 11 человек.
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