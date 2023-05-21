Четыре человека погибли в результате столкновения автомобиля с отбойником на трассе в Тверской области

На 38-м километре трассы Р-84 в Рамешковском районе Тверской области в ночь на 21 мая легковой автомобиль врезался в барьерное ограждение. Как сообщает ТАСС, водитель и три пассажира погибли на месте, еще один, несовершеннолетний, — доставлен в больницу.
По данным Единой дежурной диспетчерской службы, дорожно-транспортное происшествие зафиксировано неподалеку от деревни Рыжково. В настоящий момент устанавливаются причины и обстоятельства аварии.
Ранее смертельное ДТП случилось около села Новоникольск Приморского края. Водитель автомобиля Kia выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota, в результате чего погибли четыре человека.