Четыре человека погибли в результате столкновения автомобиля с отбойником на трассе в Тверской области

На 38-м километре трассы Р-84 в Рамешковском районе Тверской области в ночь на 21 мая легковой автомобиль врезался в барьерное ограждение. Как сообщает ТАСС, водитель и три пассажира погибли на месте, еще один, несовершеннолетний, — доставлен в больницу.