СМИ рассказали о возможных последствиях «красного уведомления» для главы ЦБ Ливана

Стоит отметить, что в соответствии с внутренними законами Ливан обычно не экстрадирует своих граждан. У страны уже был опыт с «красными уведомлениями» Интерпола, например, в отношении автомагната Карлоса Гона. В 2018 году он был арестован в Токио, но сбежал из-под домашнего ареста в Ливан. Тогда его контрабандой вывезли из Японии в чемодане для аудиооборудования. Франко-ливанец Госн до сих пор проживает в стране.