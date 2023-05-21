СМИ рассказали о возможных последствиях «красного уведомления» для главы ЦБ Ливана

Ливан получил «красное уведомление» Интерпола в отношении управляющего банком Риада Саламе. СМИ рассказали, чем это может обернуться для главы ЦБ.
Ранее Франция выдала ордер на арест банкира в ответ на игнорирование им повестки в парижский суд. Саламе хотели предъявить предварительные обвинения в коррупции, подделке документов и отмывании денег. Сейчас глава ЦБ Ливана вместе со своими двумя сообщниками находится под следствием в пяти европейских странах по подозрению в хищении государственных средств в размере 330 миллионов долларов. Прокурор Бейрута также предъявил обвинения Риаду Саламе в ходе расследования о незаконном обогащении.
После того как Франция выдала ордер на арест, поддержка некогда влиятельного главы ЦБ начала стремительно ослабевать. Представители политического класса и ранее выступали с требованиями отставки господина Саламе, но ситуация усугубилась, когда Ливан получил «красное уведомление» Интерпола в отношении банкира. Исполняющий обязанности министра внутренних дел страны Бассам Мавлави заявил, что он отреагирует на него в соответствии с решением судебной власти, так как это необязательный запрос к правоохранительным органам о поиске и предварительном аресте интересующего лица.
Стоит отметить, что в соответствии с внутренними законами Ливан обычно не экстрадирует своих граждан. У страны уже был опыт с «красными уведомлениями» Интерпола, например, в отношении автомагната Карлоса Гона. В 2018 году он был арестован в Токио, но сбежал из-под домашнего ареста в Ливан. Тогда его контрабандой вывезли из Японии в чемодане для аудиооборудования. Франко-ливанец Госн до сих пор проживает в стране.
Вопрос об экстрадиции Риада Саламе пока остается нерешенным. Однако призывы влиятельных политиков сместить с должности главу ЦБ уже дали о себе знать. В интервью панарабскому телеканалу Al Hadath он сказал, что не будет продлевать срок полномочий в Центральном банке, который истекает в июле, но сам подаст в отставку, только если против него будет вынесено судебное решение.