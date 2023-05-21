Россия готова к введению безвизового режима с рядом арабских государств

Казань, 21 мая. Россия ведет работу над соглашением о безвизе сразу с несколькими арабскими странами. Об этом сообщил замглавы МИД и спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов.
«В целом наше намерение — вообще отказаться от режима выдачи виз, потому что безвизовый режим мог бы положительно повлиять на сферу туризма и бизнеса», — заявил дипломат на полях Международного экономического форума «Россия — исламский мир: KazanForum».
По его словам, речь в первую очередь идет о Египте, Ираке и Сирии, с которыми Российская Федерация традиционно сотрудничает во многих областях.
Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил о переговорах по отмене виз с Бахрейном, Кувейтом, Оманом и Саудовской Аравией. Он также рассказал о скором запуске соглашения о безвизовых групповых турпоездках с Ираном.
Ранее Египет заявил о намерении перейти на национальные валюты в торговых сделках с Россией, Китаем и Индией для снижения зависимости от доллара. Об этом сообщил министр снабжения АРЕ Али аль-Мосельхи.