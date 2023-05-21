Россия готова к введению безвизового режима с рядом арабских государств

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил о переговорах по отмене виз с Бахрейном, Кувейтом, Оманом и Саудовской Аравией. Он также рассказал о скором запуске соглашения о безвизовых групповых турпоездках с Ираном.