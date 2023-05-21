В Петербурге прошла всероссийская акция «Ночь музеев»

Ежегодная акция «Ночь музеев» состоялась в Санкт-Петербурге. Так, в Центральном музее связи им. Попова совместно с объединением любителей ретрокомпьютеров и видеоигр RetroTech Squad открылась выставка игровых ретроприставок. Билеты на нее были распроданы за несколько дней.
На экспозиции было представлено множество как более современных игровых консолей, так и раритетных: Sony, PlayStation 1 и 2, Nintendo Wii, Xbox Original, Dendy, SNES и Sega Mega Drive. В экспозиции представлена и советская консоль «Электроника», которая выпускалась с 1984 года. Все консоли рабочие, поэтому гости с удовольствием смогли в них даже поиграть.
«Многие приставки удается находить на вторичном рынке, в частности на Авито. Многие — на специальных аукционах», — рассказал сотрудник отдела маркетинга Центрального музея связи имени Попова, куратор выставки «Игротека» Антон Руцкой.
Большой квест с экскурсией прошел в Кунсткамере. Участники пришли в музей за новыми впечатлениями, по их словам, все ожидания оправдались.
«Мы участвуем в квесте, в котором нужно пройти по комнатам разных стран и ответить на вопросы. Это очень интересно и у нас все получается», — поделилась эмоциями участница квеста Лидия.
Государственная кинокомпания «Ленфильм» в этом году удивила своих посетителей. В рамках акции «Ночь музеев» был показан двор «Ленфильма», в котором проводились съемки детективного сериала «Улицы разбитых фонарей» и клипа группы Rammstein. Кроме того, в самом большом павильоне №5 прошла выставка «Невского баталиста» «Пропавшие в кинохронике».