В Петербурге прошла всероссийская акция «Ночь музеев»

На экспозиции было представлено множество как более современных игровых консолей, так и раритетных: Sony, PlayStation 1 и 2, Nintendo Wii, Xbox Original, Dendy, SNES и Sega Mega Drive. В экспозиции представлена и советская консоль «Электроника», которая выпускалась с 1984 года. Все консоли рабочие, поэтому гости с удовольствием смогли в них даже поиграть.