Неизвестный застрелил трех человек из автомата Калашникова в Марселе

Неизвестный достал автомат Калашников из окна машины около ночного клуба в Марселе. В результате стрельбы скончались три человека.
Злоумышленник направил оружие в сторону припаркованного автомобиля в ночь на 21 мая. В тот момент в нем сидели пять человек. По предварительным данным, жертвами стрелка стали трое, сообщает телеканал BFM. Информацию о состоянии других пассажиров не приводят.
После нападения машину правонарушителя обнаружили сожженной. Полицейские организовали мероприятия по розыску стрелка.
Ранее три человека скончались при стрельбе в штате Нью-Мексико. Ранения получили два сотрудника полиции.