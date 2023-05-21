Неизвестный застрелил трех человек из автомата Калашникова в Марселе

Злоумышленник направил оружие в сторону припаркованного автомобиля в ночь на 21 мая. В тот момент в нем сидели пять человек. По предварительным данным, жертвами стрелка стали трое, сообщает телеканал BFM. Информацию о состоянии других пассажиров не приводят.