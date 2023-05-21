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Неизвестный застрелил трех человек из автомата Калашникова в Марселе

Происшествия
Неизвестный застрелил трех человек из автомата Калашникова в Марселе

Неизвестный достал автомат Калашников из окна машины около ночного клуба в Марселе. В результате стрельбы скончались три человека.

Злоумышленник направил оружие в сторону припаркованного автомобиля в ночь на 21 мая. В тот момент в нем сидели пять человек. По предварительным данным, жертвами стрелка стали трое, сообщает телеканал BFM. Информацию о состоянии других пассажиров не приводят.

После нападения машину правонарушителя обнаружили сожженной. Полицейские организовали мероприятия по розыску стрелка.

Ранее три человека скончались при стрельбе в штате Нью-Мексико. Ранения получили два сотрудника полиции.
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