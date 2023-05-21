Почему встреча Зеленского с премьер-министром Индии ничего не сулит Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита G7 в Хиросиме встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Видео встречи он опубликовал у себя в соцсетях.
«Рассказал о потребностях Украины в гуманитарном разминировании и мобильных госпиталях», — написал украинский президент.
Он добавил, что призвал Индию присоединиться к украинской «формуле мира». Зеленский также поблагодарил Нью-Дели «за поддержку суверенитета Украины и гуманитарную помощь».
Что это значит?
В конце концов это должно было случиться. Индия с самого начала российско-украинского конфликта заняла твердую позицию нейтралитета, не только не прервав, но и нарастив сотрудничество с РФ. Так, за год Москва стала крупнейшим экспортером нефти в Индию, потеснив Саудовскую Аравию и Ирак. Кроме того, Дели считается крупнейшим покупателем российского оружия.
Так что в условиях, когда общество Зеленского навязывается не только европейцам, но и китайцам, и арабам, Индия, по всей видимости, решила «отметиться», чтобы не создавалось впечатления перекоса. Нью-Дели и так постоянно обвиняют в чрезмерной лояльности России, давя на индийские власти изо всех сил.
На Западе встречу восприняли как нечто большее чем просто формальность.
«Владимир Зеленский пытается заручиться поддержкой не только своих западных союзников, но и лидеров Индии и Бразилии, которые решили не поддерживать санкции против России», — пишет Financial Times.
Там напоминают, что такие действия Индии, как переработка российской нефти и алмазов, а также отказ Бразилии продавать боеприпасы Германии на основании, что они могут попасть на Украину, «вызвали раздражение у западных партнеров».
Конгрессмен-демократ Брендан Бойл и вовсе считает, что присутствие Зеленского на G7 стало «уникальной возможностью оказать давление на Моди».
«Одно дело, когда Моди или Лула игнорируют Зеленского, находясь дома. И совсем другое дело — пытаться игнорировать его, когда рядом с ним стоит президент США», — говорит Бойл.
Таким образом, в США надеются, что встречи Зеленского с японцами, арабами и индийцами в итоге «углубят понимание ситуации на Украине на глобальном юге».
Киеву ничего не светит
В беседе с ФАН журналист Сергей Строкань отметил, что интерес Киева к контактам с Нью-Дели определяется не только геополитическим весом последнего, но и тем обстоятельством, что в этом году Индия является председателем G20.
«С самого начала в Нью-Дели дали понять, что индийцы не хотят повторения того кошмара, который мы наблюдали на саммите в Индонезии. Однако нежелание Индии играть в украинскую игру еще больше распаляло азарт Киева, и президент Зеленский считал одной из своих главных задач добиться встречи с Моди, которую он и получил в Хиросиме», — отмечает он.
Главным достижением Зеленского, по мнению Строканя, стал сам факт встречи:
«Я не вижу ни малейшего шанса, что Индия пересмотрит свою позицию. Индия позиционирует себя как страна глобального юга, пытаясь артикулировать именно ту повестку, которая волнует Индию и весь мир. Это проблемы развития, макроэкономической стабилизации, проблемы экологии, здравоохранения, равноправного доступа к технологиям и так далее. Это все те проблемы, которые остаются за скобками, когда сошедший с ума западный мир ходит вокруг Зеленского на задних лапках».
Как прошла встреча
В МИД Индии рассказали, что переговоры длились полчаса и добивался их Зеленский.
Очевидно, что Нарендра Моди не сказал украинскому коллеге ничего такого, что могло бы быть интерпретировано на Западе как отказ Индии от позиции нейтралитета. По словам индийского лидера, его страна рассматривает российско-украинский конфликт не как «политический или экономический», а как гуманитарную проблему, и Индия «продолжит оказывать помощь в этом отношении».
Затем в своем Twitter премьер-министр Моди выразил «четкую позицию решения кризиса путем диалога и дипломатии». При этом в МИД Индии подчеркнули, что вопрос участия Зеленского в саммите G20 не обсуждался.
По словам первого заместителя министра иностранных дел Индии Виная Кватра, Зеленский пригласил индийского премьера посетить с визитом Киев. Принял ли Моди приглашение, не уточняется.
Итого
По словам Сергея Строканя, сформулированное в итоговом документе саммита в Хиросиме заявление о том, что «семерка» будет добиваться поражения России, перечеркивает не только усилия Китая, но и усилия Индии.
«Напомню, премьер-министр Моди недавно опубликовал статью под названием “Наша эпоха — это не эпоха войн”. Но пригласившая Моди на саммит «семерка» ответила ему: “Нет, господин Моди, наша эпоха — это эпоха войн. И мы будем добиваться поражения России. Никаких переговоров. Нам плевать на ваше мнение”», — резюмировал эксперт.