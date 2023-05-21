Почему встреча Зеленского с премьер-министром Индии ничего не сулит Украине

В конце концов это должно было случиться. Индия с самого начала российско-украинского конфликта заняла твердую позицию нейтралитета, не только не прервав, но и нарастив сотрудничество с РФ. Так, за год Москва стала крупнейшим экспортером нефти в Индию, потеснив Саудовскую Аравию и Ирак. Кроме того, Дели считается крупнейшим покупателем российского оружия.