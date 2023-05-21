ВСУ обстреляли Бердянск в Запорожской области британскими ракетами Storm Shadow

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале о попытке Вооруженных сил Украины нанести урон Бердянску в Запорожской области.
Ранним утром 21 мая бойцы ВСУ нанесли ракетные удары по городу. По данным Рогова, всего было выпущено семь снарядов, четыре из которых британские Storm Shadow и три ложные цели для российской системы ПВО.
Известно, что военнослужащие в городе перехватили шесть ракет. Один из снарядов упал на окраине Бердянска и разрушил здание столовой. Уточняется, что пострадавших в результате обстрела нет.
Ранее Владимир Рогов сообщил, что около 65 тысяч украинских военнослужащих находятся на линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении.