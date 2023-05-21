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Синоптик Михаил Леус заявил, что Петербург выбрался из «холодной ямы»

Общество
Синоптик Михаил Леус заявил, что Петербург выбрался из «холодной ямы»

Жителей Санкт-Петербурга ожидает ясная погода без осадков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, Северная столица наконец-то выбралась из «холодной ямы». Пик пришелся на четверг, 18 мая, когда максимальная температура воздуха достигала лишь +13 градусов.

К выходным температура начала плавно подниматься благодаря антициклону. В воскресенье, 21 мая, в Петербурге ожидается преимущественно солнечная и сухая погода.

«Температура воздуха +20...+22 градуса, по области +18...+23 градуса», — сообщил Леус.

Синоптик отметил, что в понедельник возможно незначительное похолодание. В Петербург придут кратковременные дожди, возможно, с грозой.

Ранее главный синоптик Северной столицы Александр Колесов заявил, что конец мая в городе будет теплым.
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