Синоптик Михаил Леус заявил, что Петербург выбрался из «холодной ямы»

Жителей Санкт-Петербурга ожидает ясная погода без осадков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
По словам синоптика, Северная столица наконец-то выбралась из «холодной ямы». Пик пришелся на четверг, 18 мая, когда максимальная температура воздуха достигала лишь +13 градусов.
К выходным температура начала плавно подниматься благодаря антициклону. В воскресенье, 21 мая, в Петербурге ожидается преимущественно солнечная и сухая погода.
«Температура воздуха +20...+22 градуса, по области +18...+23 градуса», — сообщил Леус.
Синоптик отметил, что в понедельник возможно незначительное похолодание. В Петербург придут кратковременные дожди, возможно, с грозой.
Ранее главный синоптик Северной столицы Александр Колесов заявил, что конец мая в городе будет теплым.