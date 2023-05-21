ФАН публикует видео последствий обстрела Донецка со стороны ВСУ в районе железнодорожного вокзала

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк в районе железнодорожного вокзала. Последствия атаки попали на видео, кадры с места событий публикует ФАН.
Информация о пострадавших не поступала. По предварительным данным, в результате удара со стороны ВСУ загорелся жилой дом. Другие подробности инцидента уточняются.
Ранее сообщалось, что украинские военные атаковали город Шебекино в Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате обстрела населенного пункта произошло возгорание полигона с твердыми бытовыми отходами.