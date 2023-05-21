Мужчина пострадал в результате возгорания хозяйственной постройки в Красносельском районе Петербурга

В огородничестве «Сосново-Полянское» в Красносельском районе поздно вечером 20 мая загорелся сарай. Как передает «Комсомольская правда», в результате пожара получил травмы мужчина.
Сообщение в экстренные службы поступило в 21:28 по московскому времени. После звонка на место возгорания выехали десять человек личного состава и две единицы техники. Спасателям удалось потушить пожар общей площадью 15 квадратных метров за 40 минут.
По данным главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, один человек был госпитализирован. О состоянии пострадавшего пока не сообщается. В настоящий момент устанавливаются причины возгорания и другие обстоятельства инцидента.