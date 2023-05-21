Глава Белгородской области Вячеслав Гладков анонсировал ежедневную публикацию сводок по обстрелам из-за фейков

Гладков отметил, что недостоверная информация по атакам на населенные пункты стала появляться чаще в различного рода Telegram-каналах. Среди них были домыслы о применении танков ВСУ и работе ДРГ. В связи с этим будет представлена информация по обстрелам за каждые прошедшие сутки.