Предварительную причину смерти замглавы Минобрнауки РФ Кучеренко связывают с сердечным приступом

Стали известны подробности скоропостижной смерти замминистра науки и высшего образования РФ Петра Кучеренко. По предварительной информации, причиной случившегося действительно мог быть инфаркт, но экспертиза еще не проводилась, сообщает источник ФАН.
По его словам, вчера, 20 мая, самолет, на котором Кучеренко возвращался из командировки с Кубы, экстренно сел в Минеральных Водах. Причиной вынужденной посадки стало ухудшившееся самочувствие заместителя министра — у него произошел сердечный приступ.
На борт поднялись реаниматологи городской скорой, но, вероятно, было уже поздно — они ничем не смогли помочь чиновнику. Врачи фактически сразу констатировали смерть Петра Кучеренко.
Ранее сообщалось, что замминистра науки и высшего образования России Петр Кучеренко скончался в 46 лет по пути из командировки. По данным пресс-службы ведомства, государственному деятелю стало плохо в самолете.