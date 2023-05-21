Пара украла шестимесячной дочку знакомой в Лужском районе Ленинградской области

В поселке Оредеж 43-летний мужчина и 34-летняя женщина похитили полугодовалого ребенка из дома своей знакомой, а после пытались скрыться на такси. Как сообщает телеканал 78.ru, по этому факту возбуждено уголовное дело.
Инцидент произошел в ночь на 20 мая. В правоохранительные органы поступило заявление от 37-летней жительницы о похищении ее дочери двумя знакомыми. По ее словам, в тот момент малышка находилась под присмотром бабушки. Воспользовавшись тем, что женщина отвлеклась, похитители вынесли ребенка из квартиры.
Позже сотрудники ГИБДД на въезде в деревню Заклинье остановили машину такси, в которой находились пара и ребенок. Девочку сразу отвезли в медицинское учреждение для тщательного осмотра. Подозреваемых поместили в изолятор временного содержания. Сейчас возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее аналогичный случай произошел в ДНР. Женщина пыталась вывезти из региона 14-летнего подростка, предложив ему возможность заработка в Москве. Сотрудники МВД задержали похитительницу на границе.