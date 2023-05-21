Пара украла шестимесячной дочку знакомой в Лужском районе Ленинградской области

Инцидент произошел в ночь на 20 мая. В правоохранительные органы поступило заявление от 37-летней жительницы о похищении ее дочери двумя знакомыми. По ее словам, в тот момент малышка находилась под присмотром бабушки. Воспользовавшись тем, что женщина отвлеклась, похитители вынесли ребенка из квартиры.