Многодетный отец из Подмосковья показывал младшей дочери фото и видео с изнасилованием ее сестры

Мужчину обвиняют в совращении двух несовершеннолетних дочерей в подмосковной Дубне.
По данным Telegram-канала SHOT, 48-летний житель Подмосковья насиловал свою старшую дочь и совращал младшую. Глава семейства показал десятилетней девочке видео, на котором он надругался над ее сестрой. Об этом мужчина не постеснялся рассказать знакомой семьи, которая и сообщила в полицию о противоправных действиях.
Правоохранители уточняют детали инцидента. Многодетного отца обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Также отмечается, что мужчина подозревается в незаконном хранении оружия.
Ранее стало известно, что житель Якутска на протяжении шести лет насиловал собственную дочь. Полиция узнала о преступлении, когда девочка рассказала обо всем подруге матери.