Многодетный отец из Подмосковья показывал младшей дочери фото и видео с изнасилованием ее сестры

По данным Telegram-канала SHOT, 48-летний житель Подмосковья насиловал свою старшую дочь и совращал младшую. Глава семейства показал десятилетней девочке видео, на котором он надругался над ее сестрой. Об этом мужчина не постеснялся рассказать знакомой семьи, которая и сообщила в полицию о противоправных действиях.