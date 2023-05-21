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Многодетный отец из Подмосковья показывал младшей дочери фото и видео с изнасилованием ее сестры

Происшествия
Многодетный отец из Подмосковья показывал младшей дочери фото и видео с изнасилованием ее сестры

Мужчину обвиняют в совращении двух несовершеннолетних дочерей в подмосковной Дубне.

По данным Telegram-канала SHOT, 48-летний житель Подмосковья насиловал свою старшую дочь и совращал младшую. Глава семейства показал десятилетней девочке видео, на котором он надругался над ее сестрой. Об этом мужчина не постеснялся рассказать знакомой семьи, которая и сообщила в полицию о противоправных действиях.

Правоохранители уточняют детали инцидента. Многодетного отца обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Также отмечается, что мужчина подозревается в незаконном хранении оружия.

Ранее стало известно, что житель Якутска на протяжении шести лет насиловал собственную дочь. Полиция узнала о преступлении, когда девочка рассказала обо всем подруге матери.
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