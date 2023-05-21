Сочи, Дубай и Мальдивы: где в этом сезоне россияне смогут отдохнуть дешевле, чем в Турции

По данным СМИ, средний чек на отдых в Турции в апреле вырос до 226 тыс. рублей из расчета за двоих на семь ночей. При этом отпуск на отечественных курортах обойдется по меньшей мере на 20 тыс. дешевле. Так, лидер туристического спроса — недельный тур на двоих взрослых и ребенка в Сочи. Он обойдется в 122,5 тыс. рублей с перелетом.