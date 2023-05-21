Сочи, Дубай и Мальдивы: где в этом сезоне россияне смогут отдохнуть дешевле, чем в Турции

Стоимость летнего отдыха в Турции выросла за год на 20-30%. В связи с этим россияне стали искать более дешевые альтернативы турецким курортам. Конкуренцию последним могут составить Сочи, Дубай и Мальдивы, пишет РИА Новости.
По данным СМИ, средний чек на отдых в Турции в апреле вырос до 226 тыс. рублей из расчета за двоих на семь ночей. При этом отпуск на отечественных курортах обойдется по меньшей мере на 20 тыс. дешевле. Так, лидер туристического спроса — недельный тур на двоих взрослых и ребенка в Сочи. Он обойдется в 122,5 тыс. рублей с перелетом.
Наиболее вероятным конкурентом Турции среди иностранных государств этим летом могут стать ОАЭ. Во многих отелях Дубая в низкий сезон дети проживают бесплатно, при этом действуют различные спецпредложения для гостей. Аналогично ведут себя мальдивские отельеры — летом на местных курортах действуют скидки до 40%.