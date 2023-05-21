Нарколог Антон Масякин заявил о бесполезности электронных сигарет при попытке отказа от курения

Он пояснил, что даже при использовании устройства курильщик продолжает совершать привычные действия, как в случае с обычными сигаретами. Таким образом, нейронные цепочки продолжают получать позитивное подкрепление, что закрепляет стереотипное поведение, а не отменяет его, пишет РИА Новости.