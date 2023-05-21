Нарколог Антон Масякин заявил о бесполезности электронных сигарет при попытке отказа от курения

Безникотиновые электронные сигареты не помогают в отказе от вредной привычки. Об этом сообщил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин.
Он пояснил, что даже при использовании устройства курильщик продолжает совершать привычные действия, как в случае с обычными сигаретами. Таким образом, нейронные цепочки продолжают получать позитивное подкрепление, что закрепляет стереотипное поведение, а не отменяет его, пишет РИА Новости.
Масякин отметил, что использующий электронные устройства человек с большей вероятностью вернется к никотиносодержащим продуктам в стрессовой ситуации. Чтобы отказаться от вредной привычки, необходимо создавать новые способы отвлекаться от стресса. Для этого врач порекомендовал совмещать поведенческую и фармакотерапию.
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