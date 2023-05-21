Авиакомпания Georgian Airways ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили отказом в обслуживании после критики

В компании заявили, что грузинский лидер не будет допущена на борт самолета. Обращение по поводу критики сделал основатель Georgian Airways Тамаз Гаиашвили. Он отметил, что Зурабишвили будет объявлена персоной нон-грата, пока не принесет извинения перед народом страны.