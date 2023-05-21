Власти Украины планируют повысить стоимость электроэнергии из-за необходимости ремонта инфраструктуры

Напомним, что в настоящий момент жители Украины платят за свет по 1,44 гривны за киловатт/час. Отмечается, что повышение стоимости электроэнергии было анонсировано в конце апреля. По данным НКРЭКУ, если тарифы не вырастут, то государству придется компенсировать из бюджета порядка 150 млрд гривен.