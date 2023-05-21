Африканские эксперты поставили под сомнение финансовую помощь Гане от МВФ

За последние десятилетия инфляция в Гане достигла высокого уровня, что вынудило ее обратиться за поддержкой МВФ, который одобрил мероприятия по спасению экономики страны. Однако некоторые эксперты полагают, что кредитная линия финансового института может оказаться ловушкой и поставит республику в зависимость от Запада.