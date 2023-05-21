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Африканские эксперты поставили под сомнение финансовую помощь Гане от МВФ

Весь мир
Африканские эксперты поставили под сомнение финансовую помощь Гане от МВФ

Аккра, 21 мая. Африканские аналитики предположили, что Международный валютный фонд (МВФ) может преследовать корыстные цели, помогая странам Черного континента справиться с финансовым кризисом.

За последние десятилетия инфляция в Гане достигла высокого уровня, что вынудило ее обратиться за поддержкой МВФ, который одобрил мероприятия по спасению экономики страны. Однако некоторые эксперты полагают, что кредитная линия финансового института может оказаться ловушкой и поставит республику в зависимость от Запада.

Таким образом, полагают аналитики, это будет гарантировать валютному фонду контроль над ресурсами западноафриканского государства для получения долларов в счет погашения долга. В то же время ученые считают, что инвестиции в сектор образования, здравоохранения, водоснабжения дадут странам Черного континента гораздо больше, чем миллиардные кредиты.

Ранее специалисты Всемирного банка рассказали о том, что Гана находится в кризисном состоянии из-за природных катаклизмов, таких как засуха и наводнение. Они стали причиной падения ВВП страны на 15,23%.
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