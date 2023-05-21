Африканские эксперты поставили под сомнение финансовую помощь Гане от МВФ

Аккра, 21 мая. Африканские аналитики предположили, что Международный валютный фонд (МВФ) может преследовать корыстные цели, помогая странам Черного континента справиться с финансовым кризисом.
За последние десятилетия инфляция в Гане достигла высокого уровня, что вынудило ее обратиться за поддержкой МВФ, который одобрил мероприятия по спасению экономики страны. Однако некоторые эксперты полагают, что кредитная линия финансового института может оказаться ловушкой и поставит республику в зависимость от Запада.
Таким образом, полагают аналитики, это будет гарантировать валютному фонду контроль над ресурсами западноафриканского государства для получения долларов в счет погашения долга. В то же время ученые считают, что инвестиции в сектор образования, здравоохранения, водоснабжения дадут странам Черного континента гораздо больше, чем миллиардные кредиты.
Ранее специалисты Всемирного банка рассказали о том, что Гана находится в кризисном состоянии из-за природных катаклизмов, таких как засуха и наводнение. Они стали причиной падения ВВП страны на 15,23%.