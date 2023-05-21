Президент США Джо Байден выступил за территориальную целостность Украины в результате урегулирования конфликта

Мирное решение украинского кризиса возможно только при условии гарантии территориальной целостности этой страны. Об этом заявил американский лидер Джо Байден в ходе переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским в рамках саммита G7.
Байден отметил, что поддерживает «справедливый мир». Помимо этого, по его словам, суверенитет и неприкосновенность территории Украины «не подлежат переговорам». Также американский президент добавил, что страны «Большой семерки» не прекратят оказывать помощь Киеву.
Ранее Байден объявил об очередном пакете военной помощи, который предназначен для ВСУ. В него войдут боеприпасы для артиллерийского вооружения и бронетехники.