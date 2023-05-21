Петербургский восьмиклассник одним ударом разорвал селезенку 11-летнему мальчику в детском центре

Юный посетитель детского центра развития в Санкт-Петербурге пострадал в результате избиения со стороны восьмиклассника. Врачи выявили у несовершеннолетнего разрыв селезенки.
Мальчик в возрасте 11 лет попал в больницу 19 мая в тяжелом состоянии после посещения центра в Адмиралтейском районе. Разрыв селезенки наступил после удара 15-летнего подростка, передает 78.ru.
По этому факту полиция ведет проверку. Правоохранители уточняют обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области мальчик устроил стрельбу из пневматического ружья. Он попал в проходящую мимо сверстницу.