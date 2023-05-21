Певец SHAMAN с теплом отозвался о раскритиковавшем его музыканте Андрее Губине

Популярный российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) в телепрограмме «Ты не поверишь!» прокомментировал заявления композитора Андрея Губина.
Автор легендарных хитов в одном из интервью резко высказался по поводу творчества молодого певца. По мнению эстрадного артиста, SHAMAN растворится в музыкальной индустрии, потому что его творчество не заслуживает внимания.
Дронов спокойно отреагировал на критику. Исполнитель сказал, что уважает деятельность Губина, так как он сделал большой вклад в развитие индустрии. SHAMAN также отметил, что каждый имеет право высказывать свое мнение.
Ранее Ярослав Дронов рассказал, что на его концерты все чаще приходят представители сильного пола. Певец объясняет это тем, что у него стало больше мужской лирики в текстах песен.