Разбитую на сцене Куртом Кобейном гитару продали на аукционе за 600 тысяч долларов

Электрогитару основателя и солиста группы Nirvana Курта Кобейна, разбитую им на сцене во время концерта, продали с молотка почти за 600 тысяч долларов. Об этом сообщает американский аукционный дом Julien's Aucitons.
Как отметили на сайте аукциона, черную гитару Fender Stratocaster заново собрали перед продажей. Также корпус инструмента был подписан всеми тремя участниками музыкальной группы. Начальная цена лота составляла от 60 до 80 тысяч долларов.
«Продана за 595 900 долларов», — сообщается на странице аукционного дома в Twitter (соцсеть, заблокированная на территории РФ).
Новый владелец получил электрогитару в черном футляре с надписью Abort Christ. В комплекте с инструментом шел белый ремешок для гитары Ernie Ball.
Осенью 2023 года на аукционе Sotheby’s в Лондоне будут выставлены личные вещи легендарного музыканта Фредди Меркьюри в количестве 1500 штук.