Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Пропавшего после пожара в доме трехлетнего мальчика нашли мертвым под Тюменью

Происшествия
Пропавшего после пожара в доме трехлетнего мальчика нашли мертвым под Тюменью

Закончились поиски пропавшего трехлетнего ребенка в Тюменской области. Об этом сообщили участники добровольческого спасательного отряда «ТюменьРегионСпас».

Трагедия произошла в поселке Ертарский на границе со Свердловской областью. Ребенок исчез вскоре после того, как в его дома возник пожар. По одной из версий, мальчик где-то спрятался, испугавшись наказания родителей.

В поисках ребенка принимали участие волонтеры отряда «Лиза Алерт» из Курганской, Тюменской и Свердловской областей. Мальчика нашли мертвым, правоохранители начали проверку по факту произошедшего.

Ранее в Ростовской области трехлетний ребенок погиб после падения из окна многоэтажного дома.
тюмень пожар мальчик смерть
Военкоры ФАН