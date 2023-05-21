Пропавшего после пожара в доме трехлетнего мальчика нашли мертвым под Тюменью

Закончились поиски пропавшего трехлетнего ребенка в Тюменской области. Об этом сообщили участники добровольческого спасательного отряда «ТюменьРегионСпас».
Трагедия произошла в поселке Ертарский на границе со Свердловской областью. Ребенок исчез вскоре после того, как в его дома возник пожар. По одной из версий, мальчик где-то спрятался, испугавшись наказания родителей.
В поисках ребенка принимали участие волонтеры отряда «Лиза Алерт» из Курганской, Тюменской и Свердловской областей. Мальчика нашли мертвым, правоохранители начали проверку по факту произошедшего.
Ранее в Ростовской области трехлетний ребенок погиб после падения из окна многоэтажного дома.