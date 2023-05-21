Канцлер Германии Олаф Шольц: Украина не в состоянии соответствовать многим условиям для вступления в НАТО

В интервью немецкому телеканалу Welt на полях саммита стран «Большой семерки» Шольц подчеркнул, что решение по перспективе членства Украины в НАТО было принято в Бухаресте. По его словам, сразу было ясно, что в ближайшем будущем вступление Киева в Альянс невозможно.