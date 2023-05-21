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Канцлер Германии Олаф Шольц: Украина не в состоянии соответствовать многим условиям для вступления в НАТО

Политика
Канцлер Германии Олаф Шольц: Украина не в состоянии соответствовать многим условиям для вступления в НАТО

Вступление Украины в Североатлантический альянс «не произойдет в обозримом будущем», поскольку она в настоящий момент не соответствует принятым для этого критериям. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

В интервью немецкому телеканалу Welt на полях саммита стран «Большой семерки» Шольц подчеркнул, что решение по перспективе членства Украины в НАТО было принято в Бухаресте. По его словам, сразу было ясно, что в ближайшем будущем вступление Киева в Альянс невозможно.

Ранее глава правительства ФРГ высказался по поводу сотрудничества с Украиной в рамках обучения пилотов управлению истребителями F-16. Он отметил, что эта совместная работа является посланием для России.
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