Канцлер Германии Олаф Шольц: Украина не в состоянии соответствовать многим условиям для вступления в НАТО

Вступление Украины в Североатлантический альянс «не произойдет в обозримом будущем», поскольку она в настоящий момент не соответствует принятым для этого критериям. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
В интервью немецкому телеканалу Welt на полях саммита стран «Большой семерки» Шольц подчеркнул, что решение по перспективе членства Украины в НАТО было принято в Бухаресте. По его словам, сразу было ясно, что в ближайшем будущем вступление Киева в Альянс невозможно.
Ранее глава правительства ФРГ высказался по поводу сотрудничества с Украиной в рамках обучения пилотов управлению истребителями F-16. Он отметил, что эта совместная работа является посланием для России.