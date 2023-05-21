Жители Тюмени остановили женщину, которая покинула детскую площадку с двумя девочками после раздачи конфет

В жилом комплексе «Ново-Патрушево» в Тюмени жители остановили подозрительную женщину, которая покинула детскую площадку с двумя девочками после раздачи конфет. На нее написали заявлению в полицию.
Отдыхающие заметили, как незнакомка раздавала сладости детям. Спустя время она удалилась, взяв за руки двух девочек. Женщина шла в неизвестном направлении. Однако попытку увести несовершеннолетних пресек мужчина. Неизвестная отпустила детей и скрылась. Отец одной из девочек обратился в полицию по этому поводу, передает 72.ru.
В Екатеринбурге мужчина предпринял попытку изнасилования школьницы. Он подкараулил ребенка после занятий в художественной школе.