Жители Тюмени остановили женщину, которая покинула детскую площадку с двумя девочками после раздачи конфет

Отдыхающие заметили, как незнакомка раздавала сладости детям. Спустя время она удалилась, взяв за руки двух девочек. Женщина шла в неизвестном направлении. Однако попытку увести несовершеннолетних пресек мужчина. Неизвестная отпустила детей и скрылась. Отец одной из девочек обратился в полицию по этому поводу, передает 72.ru.