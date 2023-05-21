В тесном взаимодействии IT-аналитик Косарев о защите объектов критической информационной инфраструктуры

В России существует большой резерв в лице неэффективно используемых по разным причинам специалистов-разработчиков и это при том, что Минцифры сообщает о нехватке кадров в сфере IT. Должен быть реестр не просто всех аккредитованных компаний при Минцифры, а спецреестр тех компаний — крупных, средних и мелких — которые можно и нужно «догрузить» государственными заказами, грантами и поставленными задачами. Тогда и проблема с кадрами станет менее острой или совсем уйдет.