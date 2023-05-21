В тесном взаимодействии IT-аналитик Косарев о защите объектов критической информационной инфраструктуры

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в кулуарах выездного заседания комитета, состоявшегося на территории Центра обработки данных (ЦОД) «Ростелекома» заявил, что объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) нашей страны нуждаются в защите от ударов беспилотных летательных аппаратов, соответствующие предложения должно представить Минцифры.
В интервью ФАН этот тезис всесторонне проанализировал эксперт в области информационных технологий и кибербезопасности, директор компании «Форс технологии» Борис Косарев.
— Насколько это в компетенции Минцифры или это приоритет все же Министерства обороны?
— Вопрос защиты объектов КИИ от беспилотников должен находится как в приоритете Министерства обороны, так и Минцифры. Прежде всего, надо помнить, что у Минобороны давно существуют свои объекты КИИ и настолько же давно решаются задачи защиты военной инфраструктуры. На новом витке развития технологий возник огромный объем именно гражданской КИИ.
Это общее дело, в котором каждое ведомство должно найти своё место в целях достижения результата. Для понимания сути вопроса давайте зададимся вопросом: новая система защиты гражданской КИИ — это использование каких-то имеющихся ресурсов или речь идет о формировании совершенно новой организационной структуры, способной создавать и внедрять инновации, прочность которых проверит жизнь, а ценой недоработок и просчетов станет поражение объектов критической информационной инфраструктуры?
Несомненно, систему защиты гражданской КИИ только предстоит спроектировать и в этом вопросе лидирующая позиция у Минцфиры. Но не в создании самой системы защиты, на мой взгляд, а в создании благоприятных и при этом конкурентных условий, которые приведут к наилучшему результату.
25 апреля 2023 года стало известно, что Минцифры создает центр компетенций по БПЛА для замещения ПО иностранных дронов. Все верно, нет никакого смысла «городить» системы защиты на основе иностранного ПО, которое будет отключено удаленно в тот самый момент, когда должно применяться.
Это простая и логичная мысль о необходимости платформы взаимодействия и потребности в отечественных специалистах по разработке ПО.
— Как может быть организовано взаимодействие этих двух ведомств по решению указанной проблемы?
— Американские технологические гиганты, сервисами которых мы пользуемся каждый день, давно и успешно сотрудничают с Пентагоном. Из открытых источников мы с вами знаем только о тех контрактах, вокруг которые разгорелся конфликт.
Например, за право освоить военный бюджет по созданию облачной платформы для Пентагона стоимостью 10 млрд. долларов под названием Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI) спорят Microsoft, Oracle, Amazon и IBM. Вот другая интересная утечка: Google — это не только поисковая и операционная системы для смартфонов и компьютеров, но и подрядчик ЦРУ. Опять же о проекте Google и ЦРУ мы узнаем только из утечек информации, вызванных несогласием сотрудников компании в своем участии в развитии военных технологий на основе опыта гражданских разработок.
Во всем мире военные — это, прежде всего, заказчики. Гражданские корпорации — исполнители. Наиболее эффективные средства вооружения разрабатываются и внедряются на основе гражданских изобретений, которые первоначально предназначались для обычной жизни. Если же речь пойдёт про самые современные инновации, то тут картина ещё более очевидная. Военные без крупных гражданских корпораций не могут вовремя осознать и внедрить нужные технологии.
Например, даже в США в их Министерстве обороны не было специалистов, кто бы имел малейшее представление, как правильно покупать, развертывать и использовать ИИ. Но специалисты из Google с огромным опытом мирных технологий на основе картографического сервиса неплохо справляются с помощью военным.
Все это сказано к тому, что гражданские компании могут и должны быть исполнителями по таким проектам. Наше Министерство обороны и вновь сформированная структура по защите объектов КИИ должны быть заказчиками, а Минцифры обязана обеспечить создание конкурентного рынка, в котором допущенные участники будут соревноваться за право реализовывать свои разработки.
— Какие предложения может сформировать Минцифры, исходя из своих компетенций?
— Минцифры уже решает сложнейшие задачи удержания специалистов в области IT внутри страны, созданием центров компетенции по ключевым отраслям, в том числе в сфере разработки БПЛА.
Выделение грантовой поддержки, создание платформ для публикации ПО и создание условий для работы гражданских IT-компаний. Все это неразрывно связано с возможностью создавать более сложные проекты, такие как система защиты объектов КИИ.
Предстоит продолжать работу в этих направлениях, вовлекая в решения стоящих перед страной задач максимально широкий круг потенциальных исполнителей, в том числе средних и мелких компаний.
В России существует большой резерв в лице неэффективно используемых по разным причинам специалистов-разработчиков и это при том, что Минцифры сообщает о нехватке кадров в сфере IT. Должен быть реестр не просто всех аккредитованных компаний при Минцифры, а спецреестр тех компаний — крупных, средних и мелких — которые можно и нужно «догрузить» государственными заказами, грантами и поставленными задачами. Тогда и проблема с кадрами станет менее острой или совсем уйдет.
— Возможно ли формирование государственной специальной службы по борьбе с беспилотниками?
— На мой взгляд, это была бы не лучшая идея. Просто потому, что сфера борьбы с БПЛА — это инновационная сфера, в которой должны работать гражданские корпорации с опытом разработки картографических сервисов и других сложных продуктов. Повторюсь, наличие конкурентного рынка таких компаний, на мой взгляд, главная задача, стоящая как перед Минцифры, так и перед Минобороны.
И в этом кроется большой смысл. Должны быть определены головные научные институты и две-три крупные российские компании, которые выработают общие государственные критерии для работы, обучения и лицензирования в сфере защиты объектов КИИ.
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