Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер обвинила республиканцев в создании угрозы дефолта

Ранее президент США Джо Байден во время встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе не стал отвечать на вопросы сотрудников СМИ о возможном кризиса в Соединенных Штатах. Когда американскому главе надоели журналисты, он попросил представителей прессы «заткнуться».