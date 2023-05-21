Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер обвинила республиканцев в создании угрозы дефолта

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что представители Республиканской партии США угрожают стране созданием дефолта.
Дело в том, что ранее республиканцы предложили повысить лимит госдолга и сократить бюджет. Жан-Пьер охарактеризовала идею команды спикера Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти в переговорах по потолку госдолга США как «большой шаг назад».
По ее словам, предложение содержало ряд партийных требований, которые никогда бы не приняли обе палаты законодательного органа. Пресс-секретарь заявила, что республиканцы «угрожают привести нашу страну к дефолту впервые в истории».
Ранее президент США Джо Байден во время встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе не стал отвечать на вопросы сотрудников СМИ о возможном кризиса в Соединенных Штатах. Когда американскому главе надоели журналисты, он попросил представителей прессы «заткнуться».