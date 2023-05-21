Китайский бейсджампер спрыгнул с горы Тяньмень

Вингсьют — это костюм-крыло из специальной ткани. Полеты в нем можно считать разновидностью прыжков с парашютом, но больше они напоминают полет птицы. Смельчаки, расправив «крылья» костюма, устремляются с высоты и пикируют в узких расщелинах скал. Экстремал Чжан Шупэн стал первым китайским бейсджампером, пролетевшим в вингсьюте над горой Тяньмэнь в провинции Хунань.