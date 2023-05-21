Китайский бейсджампер спрыгнул с горы Тяньмень

Экстремал Чжан Шупэн называет себя «человеком-птицей». Спортсмен овладел навыком полета в вингсьюте — специальном костюме, позволяющем парить в воздухе и пикировать между горных ущелий.
Вингсьют — это костюм-крыло из специальной ткани. Полеты в нем можно считать разновидностью прыжков с парашютом, но больше они напоминают полет птицы. Смельчаки, расправив «крылья» костюма, устремляются с высоты и пикируют в узких расщелинах скал. Экстремал Чжан Шупэн стал первым китайским бейсджампером, пролетевшим в вингсьюте над горой Тяньмэнь в провинции Хунань.
«Для меня этот костюм уже как обычная одежда: я научился маневрировать в воздухе, поворачиваться, замедляться и ускоряться. Я полностью контролирую весь процесс и чувствую, что научился быть птицей», — рассказал спортсмен.
Чжан объяснил, что Тяньмэнь — отличная гора для занятий этим экстремальным видом спорта. Мужчина спрыгнул с ее вершины на высоте почти полутора километров и пролетел со скоростью около 200 километров в час.
«Перед каждым полетом важна подготовка. Прежде всего, я смотрю на погодные условия и определяю, соответствуют ли они стандартам полета в вингсьюте. Также я проверяю снаряжение: парашют, сам летный костюм, шлем и другое. И, наконец, я смотрю на свое физическое и психическое состояние», — поделился смельчак.
В планах у Чжана Шупэна принять участие в чемпионате мира по бейджампингу, который состоится в сентябре.