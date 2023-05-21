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Один человек погиб в результате опрокидывания вахтового автобуса на перевале Магу в Хабаровском крае

Происшествия
Один человек погиб в результате опрокидывания вахтового автобуса на перевале Магу в Хабаровском крае

Авария произошла 21 мая на границе районов им. Полины Осипенко и Тугуро-Чумичанский в Хабаровском крае, сообщает РЕН ТВ.

Вахтовый автобус с девятью пассажирами опрокинулся на перевале Магу. В результате происшествия погиб один человек.

Остальных выживших и пострадавших эвакуировали службы спасения на вертолете. Другие детали и причины ДТП не приводятся.

Ранее 11 человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса и грузовика в Воронеже. По предварительным данным, пять из них находятся в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы выясняют причины ДТП.
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