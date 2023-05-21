Один человек погиб в результате опрокидывания вахтового автобуса на перевале Магу в Хабаровском крае

Авария произошла 21 мая на границе районов им. Полины Осипенко и Тугуро-Чумичанский в Хабаровском крае, сообщает РЕН ТВ.
Вахтовый автобус с девятью пассажирами опрокинулся на перевале Магу. В результате происшествия погиб один человек.
Остальных выживших и пострадавших эвакуировали службы спасения на вертолете. Другие детали и причины ДТП не приводятся.
Ранее 11 человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса и грузовика в Воронеже. По предварительным данным, пять из них находятся в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы выясняют причины ДТП.