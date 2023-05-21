Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение вопроса по ограничению проезда фур из Польши по территории России

Инициативу по ограничению проезда фур из Польши по территории России рассмотрят 22 мая на совете нижней палаты парламента. Об этом сообщил в своем Telegram-канале спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
Он отметил, в современной Польше подло относятся к заслугам СССР в восстановлении страны. В связи с этим Володин считает уместным потребовать выплаты по понесенным затратам. Также председатель Госдумы заявил, что России следует запретить Польше наживаться на себе, в частности с помощью ограничений в логистике.
«Издержки Польши в этом случае могут составить порядка 8,5 млрд евро. По оценкам экспертов, в результате этого пострадают или обанкротятся около 2 тысяч польских транспортных компаний, в штате которых работают более 20 тысяч водителей», — поделился Володин.
Ранее он заявил, что современная Польша существует благодаря вкладу СССР. По нынешним оценкам, на восстановление страны направили более 750 млрд долларов.