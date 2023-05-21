Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение вопроса по ограничению проезда фур из Польши по территории России

Он отметил, в современной Польше подло относятся к заслугам СССР в восстановлении страны. В связи с этим Володин считает уместным потребовать выплаты по понесенным затратам. Также председатель Госдумы заявил, что России следует запретить Польше наживаться на себе, в частности с помощью ограничений в логистике.