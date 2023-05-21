Президент США Джо Байден заявил о выделении Украине нового пакета военной помощи

Американский лидер Джо Байден заявил об отправке на Украину нового пакета военной помощи. Как сообщает агентство Reuters, в него войдут боеприпасы для артиллерии и бронетехники.
В ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите стран «Большой семерки» в Хиросиме Байден отметил, что США делают все возможное, чтобы укрепить киевскую военную силу. Более того, по его словам, готовится очередная отправка военной помощи.
Ранее стало известно, что Белый дом планирует разрешить союзникам предать Украине истребители F-16, поскольку он испытывает постоянное давление со стороны других стран и Конгресса США.