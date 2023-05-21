Президент США Джо Байден заявил о выделении Украине нового пакета военной помощи

В ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите стран «Большой семерки» в Хиросиме Байден отметил, что США делают все возможное, чтобы укрепить киевскую военную силу. Более того, по его словам, готовится очередная отправка военной помощи.