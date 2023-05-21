Теннисист Даниил Медведев сравнил свое празднование победы на турнире в Италии с танцами пьяных людей в клубе

Теннисист исполнил победный танец, после того как переиграл своего соперника из Греции и вышел в финал «Мастерса». Когда Медведев давал комментарий, он сравнил свои движения с движениями пьяных людей в клубе. По словам спортсмена, он был очень рад впервые пройти в финал серии на грунте.