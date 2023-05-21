Теннисист Даниил Медведев сравнил свое празднование победы на турнире в Италии с танцами пьяных людей в клубе

Российский спортсмен Даниил Медведев в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Риме обыграл пятую ракетку мира Стефаноса Циципаса — 7:5, 7:5.
Теннисист исполнил победный танец, после того как переиграл своего соперника из Греции и вышел в финал «Мастерса». Когда Медведев давал комментарий, он сравнил свои движения с движениями пьяных людей в клубе. По словам спортсмена, он был очень рад впервые пройти в финал серии на грунте.
Субботний матч два раза прерывали из-за дождя, и общая продолжительность встречи составила 6 часов. Состязание завершилось со счетом 7:5, 7:5 в пользу Медведева. В финале россиянину предстоит матч с датским теннисистом Хольгером Руне.
Ранее сообщалось, что Даниил Медведев станет третьей ракеткой мира. Сейчас это место занимает теннисист из Норвегии Каспер Руд.