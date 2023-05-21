Газета New York Times написала о жалобах лидеров G7 на отсутствие массовой поддержки среди населения

На саммите стран «Большой семерки» в Хиросиме лидеры государств пожаловались на свой народ. Об этом написал обозреватель американской газеты The New York Times Питер Бейкер.
По словам журналиста, для нынешних представителей G7 современная эпоха стала временем «демократического разочарования». Объясняется это тем, что политиками постоянно недовольны избиратели. Представитель прессы считает, что это является настоящей катастрофой для верхушки западных стран. Сотрудник NYT открыто назвал саммит в японском городе «клубом одиноких сердец».
Бейкер в своем материале ссылается на данные опроса Morning Consult, свидетельствующие о том, что ни одного из лидеров не поддерживает большая часть населения страны. Самый лучший показатель у премьер-министра Италии Джорджии Мелони — 49%.
Ранее глава МИД КНР Ван Вэньбинь прокомментировал планы G7 о введении новых санкций против России. Представитель Китая заявил, что его страна выступает против односторонних ограничений, которые не основываются на международном праве.