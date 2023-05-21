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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал освобождение Артемовска бойцами ЧВК «Вагнер»

Политика
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал освобождение Артемовска бойцами ЧВК «Вагнер»

Слова украинского лидера Владимира Зеленского об Артемовске, который накануне освободили бойцы ЧВК «Вагнер», восприняли как признание в сдаче города. Об этом сообщает агентство Reuter.

Перед личной встречей с президентом Джо Байденом на полях саммита G7 в Хиросиме Зеленский косвенно подтвердил, что Вооруженные силы Украины потеряли контроль над Артемовском.

«Сегодня Бахмут остается лишь в наших сердцах», — ответил он на вопрос журналистов, остается ли город под контролем Киева.

Артемовск был освобожден 20 мая после продолжительных боев. В знак завершения операции «музыканты» установили российский флаг на одном из зданий. Ранее президент России Владимир Путин поздравил бойцов ЧВК «Вагнер» с освобождением города.
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