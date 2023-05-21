Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал освобождение Артемовска бойцами ЧВК «Вагнер»

Слова украинского лидера Владимира Зеленского об Артемовске, который накануне освободили бойцы ЧВК «Вагнер», восприняли как признание в сдаче города. Об этом сообщает агентство Reuter.
Перед личной встречей с президентом Джо Байденом на полях саммита G7 в Хиросиме Зеленский косвенно подтвердил, что Вооруженные силы Украины потеряли контроль над Артемовском.
«Сегодня Бахмут остается лишь в наших сердцах», — ответил он на вопрос журналистов, остается ли город под контролем Киева.
Артемовск был освобожден 20 мая после продолжительных боев. В знак завершения операции «музыканты» установили российский флаг на одном из зданий. Ранее президент России Владимир Путин поздравил бойцов ЧВК «Вагнер» с освобождением города.