Спикер в личном Telegram-канале уличил Варшаву в подлости и предательстве исторической памяти. Он отметил, что благодаря действиям СССР треть территорий Польши сейчас является районами с развитой инфраструктурой и производством. Володин также подчеркнул, что на восстановление государства после Второй мировой войны, по современным оценкам, ушло более 750 млрд долларов. Спикер пришел к выводу, что страна существует сейчас благодаря советскому народу.