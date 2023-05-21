Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил Польше о роли СССР в современном облике страны

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин упрекнул Польшу в подлости. Он напомнил о роли СССР в современном устройстве и экономике страны.
Спикер в личном Telegram-канале уличил Варшаву в подлости и предательстве исторической памяти. Он отметил, что благодаря действиям СССР треть территорий Польши сейчас является районами с развитой инфраструктурой и производством. Володин также подчеркнул, что на восстановление государства после Второй мировой войны, по современным оценкам, ушло более 750 млрд долларов. Спикер пришел к выводу, что страна существует сейчас благодаря советскому народу.
Председатель нижней палаты российского парламента отметил, что сейчас в Польше поступают подло по отношению к вкладу СССР. Там сносят памятники, закрывают русские образовательные организации. Володин заключил, что поляки ведут себя по-хамски.
Он считает, что власти Польши должны вернуть территории, которые страна получила по итогам Второй мировой войны. Также Варшава должна возместить затраты на ее восстановление.
Ранее Володин высказался о современном статусе английского языка. Он назвал его мертвым.