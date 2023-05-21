Девять человек погибли в результате давки во время футбольного матча в Сальвадоре

На 16-й минуте матча на стадионе «Кускатлан» началась давка. Как сообщает национальная полиция, девять человек погибли, а также сотни болельщиков получили травмы различной степени тяжести.
По данным правоохранительных органов, футбольные фанаты прорвались через ворота, из-за чего возникла давка. Один из добровольцев группы скорой помощи добавил, что на месте медработники привели в чувство более 500 человек, также около 100 человек были доставлены в больницу.
Директор Национальной полиции подтвердил факт перепродажи электронных билетов перед началом игры. Он подчеркнул, что после гибели людей будут проводиться следственные мероприятия.
Ранее в Нидерландах футбольный матч между «Гронингеном» и «Аяксом» был прерван из-за начавшихся беспорядков. Болельщики зажигали файеры, дымовые шашки и кидали их с трибун на поле.