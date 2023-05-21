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Замминистра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко скончался в 46 лет по пути из командировки

Общество
Замминистра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко скончался в 46 лет по пути из командировки

Заместитель Министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко скончался 20 мая на 47 году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Статс-секретарь скончался по пути в Россию из рабочей командировки на Кубу. Кучеренко стало плохо в самолете. Судно приземлилось в городе Минеральные Воды, врачи попытались спасти жизнь замминистра, однако он скончался.

Свою должность Кучеренко занял в марте 2020 года. У статс-секретаря осталась жена — заслуженная артистка России Диана Гурцкая и сын. Министерство науки и высшего образования России выразило соболезнования родным и близким Петра Кучеренко.
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