Президент России Владимир Путин поздравил бойцов ЧВК «Вагнер» с освобождением Артемовска

Российский лидер Владимир Путин поздравил штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» со взятием Артемовска. Город полностью освобожден от присутствия украинских войск.
Об этом сообщили 21 мая в пресс-службе президента России. В Кремле добавили, что все отличившиеся бойцы будут представлены к государственным наградам.
«Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды «Вагнер» с завершением операции по освобождению Артемовска», — говорится в сообщении.
Город Артемовск был освобожден от солдат ВСУ 20 мая. В завершении операции бойцы ЧВК «Вагнер» установили российский флаг на одном из зданий. Сражения за Артемовск продолжались на протяжении 224 дней.