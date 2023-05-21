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Президент России Владимир Путин поздравил бойцов ЧВК «Вагнер» с освобождением Артемовска

Политика
Президент России Владимир Путин поздравил бойцов ЧВК «Вагнер» с освобождением Артемовска

Российский лидер Владимир Путин поздравил штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» со взятием Артемовска. Город полностью освобожден от присутствия украинских войск.

Об этом сообщили 21 мая в пресс-службе президента России. В Кремле добавили, что все отличившиеся бойцы будут представлены к государственным наградам.

«Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды «Вагнер» с завершением операции по освобождению Артемовска», — говорится в сообщении.


Город Артемовск был освобожден от солдат ВСУ 20 мая. В завершении операции бойцы ЧВК «Вагнер» установили российский флаг на одном из зданий. Сражения за Артемовск продолжались на протяжении 224 дней.
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