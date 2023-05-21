Актриса Кристина Асмус объяснила страстный поцелуй с коллегой Романом Евдокимовым

Поклонники актрисы подозревают, что та встречается с Евдокимовым уже больше года, однако никак не афиширует отношения. Тем не менее молодых людей не раз замечали вдвоем. Актер однажды в новогоднюю ночь поделился фотографией из апартаментов в Дубае, в окне которых можно было рассмотреть отражение Асмус. На опубликованном недавно снимке в аккаунте актрисы она страстно целует своего коллегу, шутливо объясняя произошедшее «пиаром спектакля».