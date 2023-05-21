Актриса Кристина Асмус объяснила страстный поцелуй с коллегой Романом Евдокимовым

Российская актриса Кристина Асмус «развеяла» слухи об отношениях со своим коллегой Романом Евдокимовым. Телеведущая обрадовала подписчиков публикацией совместного пикантного фото. Об этом пишет 5-tv.ru.
Поклонники актрисы подозревают, что та встречается с Евдокимовым уже больше года, однако никак не афиширует отношения. Тем не менее молодых людей не раз замечали вдвоем. Актер однажды в новогоднюю ночь поделился фотографией из апартаментов в Дубае, в окне которых можно было рассмотреть отражение Асмус. На опубликованном недавно снимке в аккаунте актрисы она страстно целует своего коллегу, шутливо объясняя произошедшее «пиаром спектакля».
Ранее сообщалось, что жительница Москвы стала жертвой мошенников, доверившись рекламе блогеров из «Дома-2». Она заказала из распиаренного Мариной Африкантовой и Александрой Гозиас магазина мебель, оплатив половину стоимости (30,5 тысячи рублей), однако продавцы после получения средств перестали выходить на связь.