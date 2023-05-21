Звезды «Дома-2» Африкантова и Гозиас попались на уловку мошенников

Девушка заказала мебель в магазине, который был рекламирован Мариной Африкантовой и Александрой Гозиас, и оплатила половину стоимости (30,5 тысяч рублей) по требованию продавцов. Однако, после этого они перестали выходить на связь, и Виктория так и не получила свой заказ. Менеджер Африкантовой заявила, что рекламная страница магазина была организована очень профессионально, и было трудно понять, что это мошенники. Она призвала всех, кто столкнулся с подобной ситуацией, пожаловаться на аккаунт и обратиться в полицию.