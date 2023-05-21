Глава США Джо Байден пригласил лидеров Японии и Южной Кореи на трехстороннюю встречу в Вашингтон

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден пригласил премьер-министра Японии Фумио Кисиду и главу Южной Кореи Юн Сок Еля в Вашингтон с целью проведения переговоров в трехстороннем формате.
Американская правящая администрация обратилась к лидерам с соответствующим приглашением 21 мая. Сообщается, что главы США, Южной Кореи и Японии имели краткую неформальную встречу во время проведения саммита Большой семерки (G7). Подробная информация об обстоятельствах и деталях будущих переговоров отсутствует, – пишет информационное агентство AFP со ссылкой на неназванный источник в американском аппарате.
Ранее сообщалось, что бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру не разрешили принять участие в праздновании 160-летия Социал-демократической партии (СДПГ). Такие меры в отношении политика действуют из-за его связей с Россией.