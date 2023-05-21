Глава США Джо Байден пригласил лидеров Японии и Южной Кореи на трехстороннюю встречу в Вашингтон

Американская правящая администрация обратилась к лидерам с соответствующим приглашением 21 мая. Сообщается, что главы США, Южной Кореи и Японии имели краткую неформальную встречу во время проведения саммита Большой семерки (G7). Подробная информация об обстоятельствах и деталях будущих переговоров отсутствует, – пишет информационное агентство AFP со ссылкой на неназванный источник в американском аппарате.