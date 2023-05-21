Россиянина приговорили к девяти годам заключения за убийство оскорбившего Сталина любовника-инвалида

Судебное следствие установило, что Михаил К. сначала сознался в убийстве, но затем отказался от своих показаний, заявив, что правоохранители его пытали и вынудили признаться. Об этом рассказало издание «Верстов.Инфо».
По версии следствия, Михаил К. в сентябре 2021 года зашел в гости к своему другу детства, инвалиду второй группы. Мужчина лишился ноги и часто нуждался в помощи. Михаил ему помогал, приносил еду, и они часто пили алкоголь вместе. Кроме того, они состояли в отношениях. В день совершения преступления мужчины выпивали и занимались любовью. Позже Михаил заявил, что хочет расстаться, на что его друг резко отреагировал. Он угрожал, что расскажет всем об их связи, а также начал оскорбительно выражаться в адрес Ленина и Сталина. От демонстрации подобного неуважения к вождям революции в Михаиле вскипел пролетарский гнев и он нанес обидчику 16 ударов ножом, после чего отправился домой.
Некоторое время спустя знакомые и соседи погибшего начали беспокоиться, потому что он перестал отвечать на звонки, а из его квартиры доносился запах газа. При вскрытии квартиры обнаружили тело хозяина, а на кухне все газовые конфорки были включены.
Позже на суде Михаил утверждал, что полицейские подсыпали ему что-то в чай и издевались над ним, чтобы заставить оговорить себя. Однако, в суде появились свидетели, которые подтвердили, что у Михаила К. еще в молодости был интерес к мужчинам.
Судебная экспертиза биологических следов, найденных в квартире и под ногтями жертвы, показала, что они принадлежали сыну Михаила К., который отбывал наказание в колонии и проходил генетическую регистрацию. Это стало ключевым доказательством в деле.
Сторона защиты не согласилась с приговором суда и подала апелляцию, которую рассмотрел Челябинский областной суд. В итоге срок заключения Михаила К. был сокращен с 10 до девяти лет колонии строгого режима.
Ранее СМИ сообщили, что житель США убил молотком собственную бабушку и попросил домработницу убраться на месте преступления. Кроме того, он жестоко избил собственного деда.