Россиянина приговорили к девяти годам заключения за убийство оскорбившего Сталина любовника-инвалида

По версии следствия, Михаил К. в сентябре 2021 года зашел в гости к своему другу детства, инвалиду второй группы. Мужчина лишился ноги и часто нуждался в помощи. Михаил ему помогал, приносил еду, и они часто пили алкоголь вместе. Кроме того, они состояли в отношениях. В день совершения преступления мужчины выпивали и занимались любовью. Позже Михаил заявил, что хочет расстаться, на что его друг резко отреагировал. Он угрожал, что расскажет всем об их связи, а также начал оскорбительно выражаться в адрес Ленина и Сталина. От демонстрации подобного неуважения к вождям революции в Михаиле вскипел пролетарский гнев и он нанес обидчику 16 ударов ножом, после чего отправился домой.