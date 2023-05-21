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Южнокорейская инспекция проведет проверку сброса радиоактивной воды с японской АЭС «Фукусима -1»

Общество
Южнокорейская инспекция проведет проверку сброса радиоактивной воды с японской АЭС «Фукусима -1»

Группа из 21 эксперта из Южной Кореи направилась в Японию для проверки подготовки к сбросу слаборадиактивной воды с аварийной атомной электростанции «Фукусима-1». Об этом пишет информационное агентство Yonhap.

Южнокорейские представители встретятся с японскими коллегами для обсуждения общей ситуации. Делегация надеется, что мероприятие позволит установить доверие у граждан Южной Кореи к этому необходимому процессу. Инспекция проведет ряд проверок безопасности процесса сброса жидкости, включая ознакомление системой очистки и работу соответствующей инфраструктуры. 25 мая состоится обсуждение итогов обследований между сторонами.

Ранее сообщалось, что на территории Бурятии пожарные десантники осуществляют тушение крупного лесного пожара. Огонь распространился на площади в 360 га – из которых 300 не являются лесной территорией.
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