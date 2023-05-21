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Стало известно, какие правила дорожного движения россияне нарушают чаще всего

Общество
Стало известно, какие правила дорожного движения россияне нарушают чаще всего

Аналитики МТС Банка рассказали какие правила дорожного движения россияне нарушают чаще всего. Об этом сообщило издание «Известия».

Самым распространенным нарушением ПДД с начала 2023 года стало превышение скорости движения транспортного средства на 20-40 км/ч, которое составило 59,5% от общего количества полученных штрафов. Эксперты провели исследование, изучив штрафы, полученные клиентами кредитной организации в январе-апреле 2022 и 2023 годов во всех регионах России. На втором месте оказалось нарушение правил оплаты за парковку (4,4%), а на третьем — несоблюдение требований знаков и разметки (3,6%). Самое большое количество нарушений ПДД за первые четыре месяца 2023 года было зафиксировано в Москве (17,1% от общего количества штрафов), а также в Санкт-Петербурге (2,6%), Татарстане (1,4%), Краснодарском крае (1,2%) и Башкортостане (1,1%).

Ранее СМИ сообщили, что в России могут увеличить штрафы для нарушителей без ОСАГО. Такую инициативу обсуждает Банк России с профильными министерствами.
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