Стало известно, какие правила дорожного движения россияне нарушают чаще всего

Самым распространенным нарушением ПДД с начала 2023 года стало превышение скорости движения транспортного средства на 20-40 км/ч, которое составило 59,5% от общего количества полученных штрафов. Эксперты провели исследование, изучив штрафы, полученные клиентами кредитной организации в январе-апреле 2022 и 2023 годов во всех регионах России. На втором месте оказалось нарушение правил оплаты за парковку (4,4%), а на третьем — несоблюдение требований знаков и разметки (3,6%). Самое большое количество нарушений ПДД за первые четыре месяца 2023 года было зафиксировано в Москве (17,1% от общего количества штрафов), а также в Санкт-Петербурге (2,6%), Татарстане (1,4%), Краснодарском крае (1,2%) и Башкортостане (1,1%).