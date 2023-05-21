Госавтоинспекция выясняет обстоятельства массового ДТП на Урале с участием девяти машин

Сотрудники государственной автомобильной инспекции в настоящее время выясняют обстоятельства ряда аварий на автодороге «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов». Об этом пишет Telegram-канал «Госавтоинспекция 66».
Участниками массового дорожно-транспортного происшествия стали девять автомобилей. Причинами произошедшего стали несоблюдение скоростного режима и плохая видимость в связи с задымлением от пожаров. Сейчас движение по участку осуществляется только по левой полосе. Сообщается, что пострадавшие в результате столкновений отсутствуют.
Ранее сообщалось об остановке движения нескольких поездов в Забайкальском крае в связи со сходом с рельсов вагонов на железнодорожном перегоне Куэнга-Приисковая. В результате инцидента пострадавших нет, а угроза экологии отсутствует. Ущерб был причинен только габариту соседнего пути.