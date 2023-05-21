Госавтоинспекция выясняет обстоятельства массового ДТП на Урале с участием девяти машин

Участниками массового дорожно-транспортного происшествия стали девять автомобилей. Причинами произошедшего стали несоблюдение скоростного режима и плохая видимость в связи с задымлением от пожаров. Сейчас движение по участку осуществляется только по левой полосе. Сообщается, что пострадавшие в результате столкновений отсутствуют.