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Госавтоинспекция выясняет обстоятельства массового ДТП на Урале с участием девяти машин

Происшествия
Госавтоинспекция выясняет обстоятельства массового ДТП на Урале с участием девяти машин

Сотрудники государственной автомобильной инспекции в настоящее время выясняют обстоятельства ряда аварий на автодороге «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов». Об этом пишет Telegram-канал «Госавтоинспекция 66».

Участниками массового дорожно-транспортного происшествия стали девять автомобилей. Причинами произошедшего стали несоблюдение скоростного режима и плохая видимость в связи с задымлением от пожаров. Сейчас движение по участку осуществляется только по левой полосе. Сообщается, что пострадавшие в результате столкновений отсутствуют.

Ранее сообщалось об остановке движения нескольких поездов в Забайкальском крае в связи со сходом с рельсов вагонов на железнодорожном перегоне Куэнга-Приисковая. В результате инцидента пострадавших нет, а угроза экологии отсутствует. Ущерб был причинен только габариту соседнего пути.
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